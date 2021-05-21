В ВТБ спрогнозировали рост спроса на курортное жилье в России

Общий объем сделок россиян с недвижимостью на курортах страны с начала этого года вырос в 1,5 раза и вырастет на столько же предстоящим летом. Об этом говорится в исследовании аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный» — проекта группы ВТБ, опубликованного на сайте банка в пятницу, 21 мая.

По оценкам аналитиков, бум спроса на российскую недвижимость сосредоточен не только в мегаполисах, но и в ключевых туристических центрах. Этому поспособствовали резкий рост внутреннего туризма, развитие инфраструктуры в региональных центрах, доступная ипотека и поправки в законодательство, которые позволяют некоторым категориям сотрудников работать удаленно.

«С учетом сохраняющихся ограничений можно предположить, что летом тенденция роста спроса на курортную недвижимость продолжится, и мы увидим рост числа сделок к предыдущему году не менее чем в 1,5 раза», — заявил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Сильнее всего спрос на жилье в этом году вырос в Краснодарском крае и Карелии, где в апреле совершили в среднем на 80% больше, чем в январе–феврале. В числе лидеров также Калининградская область, Ставропольский край (оба показали рост на 70%) и Ростовская область — на 60%.

Дусалеев подчеркнул, что высокий спрос на жилье на российском юге обеспечивают в первую очередь жители московского региона. По его словам, сначала они приезжают туда отдыхать, снимают жилье, а потом покупают понравившееся, в первую очередь в инвестиционных целях. Многие собираются большую часть года сдавать недвижимость и получать доход от аренды, а несколько месяцев в году жить в ней самим.

В компании отмечают рост ипотечных сделок с жильем на популярных туристических направлениях. В I квартале текущего года в Краснодарском крае выдали в 1,5 раза больше таких кредитов, чем за аналогичный год 2020-го. Подчеркивается, что особую инвестиционную привлекательность здесь приобретает Сириус — наукоград и самостоятельный городской округ вблизи Сочи, который выделяется в регион федерального значения и становится полноценным городом с развитой инфраструктурой.

В августе 2020 года в Россельхозбанке заявили «Известиям», что количество ипотечных заявок на покупку недвижимости в курортной зоне Краснодарского края в январе–июле выросло на 38%. Больше всего таких заявок пришлось на Сочи, Новороссийск и Анапу.

Средний размер ипотечной заявки в Сочи составлял 3,85 млн рублей, что стало самым большим показателем по сравнению с другим городами курортной зоны.