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Эксперт оценил призывы Маска к налаживанию отношений между РФ и США

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Американский предприниматель Илон Маск признает серьезную роль России на международной арене. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

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Он пояснил, что слова основателя SpaceX и Tesla можно назвать положительным примером стремления восстановить диалог РФ и США.

«Очень здорово, что Маск поучаствовал в марафоне «Новое знание». Он прекрасно знает, что мероприятие имеет государственную поддержку. Несмотря на негатив, существующий в отношениях между Россией и США, на Западе понимают, что наша страна — серьезный игрок на мировой арене. С нами хотят взаимодействовать, нас ценят», — заявил эксперт в беседе с «Ридус»,

По словам Данюка, предложение Маска о налаживании двусторонних отношений является абсолютно правильным, а коммуникация должна строиться не только на политическом, но и экономическом уровне. Член ОП допустил дальнейшее «потепление» российско-американских отношений при улучшении диалога.

Кроме того, Данюк указал на деполитизацию марафонов «Новое знание» и общества «Знание», он подчеркнул, что они выступают за корректность и объективность.

Ранее в пятницу Маск выступил за усиление диалога между Россией и Соединенными Штатами, заявив, что между странами должно быть больше коммуникаций. Помимо этого, Илон Маск анонсировал скорое официальное появление автомобилей Tesla в России и других странах СНГ. По его словам, он рассматривает РФ в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

Накануне заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко дал старт марафону «Новое знание», который пройдет с 20 по 22 мая. Он сообщил, что одним из известных спикеров, которые выступят на мероприятии, станет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Марафон «Новое знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

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