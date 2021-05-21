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Peugeot увеличила стоимость четырех моделей автомобилей в России

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Французская компания Peugeot в мае увеличила стоимость своих новых автомобилей на российском рынке на 1,4–4% относительно прежних цен. Об этом 21 мая сообщает портал «Цена Авто».

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В частности, модель 2008 подорожала на 30 тыс. рублей и стоит теперь от 1 669 000 до 2 169 000 рублей.

Модель Expert прибавила в цене 30 тыс. рублей. Ее можно приобрести за сумму от 1 889 900 до 2 559 900 рублей.

Минивэн Partner также подорожал на 30 тыс. рублей. Дилеры предлагают модель за цену от 1 229 000 до 1 379 900 рублей.

Модель Traveler стоит теперь на 100 тыс. дороже. Автомобиль можно купить от 2 589 900 до 3 389 900 рублей.

В январе — апреле 2021 года продажи автомобилей Peugeot (как легковых, так и легких коммерческих) выросли более, чем вдвое (+119%) и составили 2468 машин.

17 марта сообщалось, что российские дилеры Peugeot начинают принимать заказы на новый пассажирский компактвэн Partner Crossway.

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