Опубликовано видео с места гибели рабочих в Ростовской области
Опубликованы кадры с места гибели рабочих во время очистки коллектора в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области. Видео в пятницу, 21 мая, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
О гибели 10 рабочих под Ростовом стало известно ранее в этот же день. Эту информацию подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. По данным администрации города, число пострадавших возросло до восьми человек, они госпитализированы.
В МЧС добавили, что тела погибших уже подняты на поверхность.
Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием уголовного дела займется центральный аппарат ведомства.
Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 21 мая выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих.