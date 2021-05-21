Опубликовано видео с места гибели рабочих в Ростовской области

Опубликованы кадры с места гибели рабочих во время очистки коллектора в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области. Видео в пятницу, 21 мая, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

О гибели 10 рабочих под Ростовом стало известно ранее в этот же день. Эту информацию подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. По данным администрации города, число пострадавших возросло до восьми человек, они госпитализированы.

В МЧС добавили, что тела погибших уже подняты на поверхность.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием уголовного дела займется центральный аппарат ведомства.

Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 21 мая выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих.