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Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил России

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Российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на лекции марафона «Новое знание».

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По словам министра, на сегодняшний день доля современной техники в стратегических ядерных силах составляет 86%, в целом по армии этот показатель выше 70%.

«Такого уровня не имеет ни одна армия мира. Это очень высокие показатели», — отметил Шойгу.

Мощь армии увеличивается и за счет того, что российская промышленность встала «на достаточно надежные, основательные рельсы», добавил министр обороны России.

«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры и была принята большая программа по реформе нашей армии», — заключил Шойгу.

29 января Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С».

Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны: калибр — 1,86 м, длина ракеты —17,8 м, стартовая масса — 46 тыс. кг, масса полезной нагрузки — 1250 кг, дальность — до 10 тыс. кг, тип топлива — твердое.

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