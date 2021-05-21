МИД РФ прокомментировал меры в отношении дипмиссий США и Чехии

Заявления о якобы нарушении Венской конвенции из-за ограничений России в отношении дипмиссий США и Чехии не соответствуют действительности. Об этом 21 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По ее словам, ограничения в отношении американской и чешской дипмиссий по найму сотрудников в категории на месте принятых не противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Напоминаем, что эти запреты и ограничения введены в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств в отношении Российской Федерации, вылившиеся в безосновательное, масштабное сокращение персонала российских дипмиссий», — добавила дипломат.

По словам Захаровой, ответные решения российской стороны не являются дискриминационными. Она привела п. 2а ст. 47 упомянутой Венской конвенции, не считающий, что имеет место дискриминация, «если государство пребывания применяет какое-либо из положений настоящей конвенции ограничительно ввиду ограничительного применения этого положения к его представительству в аккредитующем государстве».

Представитель МИД России напомнила, что Москва никогда не инициировала первой недружественных шагов в отношении других государств, «подобных высылкам сотрудников посольств под абсурдными и необоснованными предлогами».

«Инициаторы этой затеи были бы должны понимать последствия», — подчеркнула она.

14 мая правительство РФ утвердило перечень «недружественных» России стран, в который попали Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, соответствующее решение Москвы является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Прагой, но и со всем ЕС и его союзниками.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что утверждение правительством России перечня «недружественных» иностранных государств подрывает дипотношения.

В Евросоюзе, в свою очередь, посчитали необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях и призвали российскую сторону пересмотреть данное решение.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В результате ряда объявлений сторон о дополнительных мерах к 31 мая в посольствах Чехии и России останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.