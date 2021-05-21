Власти пообещали помочь семьям погибших рабочих в Ростовской области

Правительство Ростовской области окажет материальную поддержку семьям рабочих, погибших в результате ЧС на очистных сооружениях сотрудников МУП «Управление Водоканал» Таганрога. Об этом 21 мая сообщил сенатор от региона, зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

По его словам, перед заседанием ему удалось пообщаться с губернатором Ростовской области Василием Голубем.

«Уже есть понимание, что регион окажет материальную поддержку семьям погибших работников», — сказал сенатор.

Яцкин выразил соболезнования семьям, потерявшим родных на аварии под Таганрогом.

Ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Десять рабочих погибли при ремонте очистных сооружений в Ростовской области утром в пятницу, их тела подняты на поверхность. Восемь пострадавших госпитализированы.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.