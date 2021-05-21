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Медведчук оценил решение суда о круглосуточном домашнем аресте

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук 21 мая заявил, что не доволен решением суда, который оставил его под домашним арестом.

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«Как я расцениваю сегодняшнее заседание. Безусловно, я, как и мои адвокаты, недоволен решением суда. Потому что наша позиция была принципиальной и последовательной. С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избранной в отношении меня меры пресечения», —заявил Медведчук после судебного заседания.

Он также указал на намерение стороны защиты оспаривать решение суда. По словам Медведчука, он будет осуществлять все необходимые шаги, чтобы продемонстрировать безосновательность предъявленных ему обвинений.

В этот же день апелляционный суд в Киеве не стал удовлетворять апелляции защиты и обвинения, оставив в силе решение о о круглосуточном домашнем аресте Виктора Медведчука. Адвокаты депутата призвали отменить домашний арест, а обвинение настаивало на содержании под стражей с возможностью внесения залога в $10,5 млн. Также Медведчука отказались отпустить под поручительство 26 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ.

Ранее в этот же день депутаты от партии обратились к суду в Киеве с предложением взять Медведчука на поруки.

Печерский районный суд Киева 13 мая поместил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под домашний арест сроком до 9 июля. Генпрокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ст. 111 и 438 УК Украины).

Сам политик назвал дело политическим преследованием лично его, а также всей партии ОПЗЖ, выступающей за мир в Донбассе. Политик объяснил, что все выдвинутые против него обвинения — это репрессии за критику действующей власти. Кроме того, Медведчук подчеркнул, что все выдвинутые против него обвинения бездоказательны.

21 мая у здания суда произошли столкновения между националистами и сторонниками Медведчука. Отмечается, что националисты требовали ареста политика, проявляли агрессию в отношении его сторонников, что привело к драке.

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