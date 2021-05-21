Суд оставил в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Медведчука

Апелляционный суд в Киеве не стал менять решение о круглосуточном домашнем аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщается 21 мая.

«Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно, оставить без изменений», — заявил судья Валерий Лашевич. Трансляция велась на YouTube-канале суда.

Таким образом, суд не стал удовлетворять апелляции защиты и обвинения. Адвокаты депутата призвали отменить домашний арест, а обвинение настаивало на содержании под стражей с возможностью внесения залога в $10,5 млн. Также Медведчука отказались отпустить под поручительство 26 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ.

Ранее в этот же день депутаты от партии обратились к суду в Киеве с предложением взять Медведчука на поруки.

Печерский районный суд Киева 13 мая поместил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под домашний арест сроком до 9 июля. Генпрокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ст. 111 и 438 УК Украины).

Сам политик назвал дело против него политическим преследованием лично его, а также всей партии ОПЗЖ, выступающей за мир в Донбассе. Политик объяснил, что все выдвинутые против него обвинения — это репрессии за критику действующей власти. Кроме того, Медведчук подчеркнул, что все выдвинутые против него обвинения бездоказательны.

21 мая у здания суда произошли столкновения между националистами и сторонниками Медведчука. Отмечается, что националисты требовали ареста политика, проявляли агрессию в отношении его сторонников, что привело к драке.