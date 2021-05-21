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В Москве выписали около 1,3 млн штрафов за нарушение мер по COVID-19

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Юридическим и физическим лицам в Москве выписали порядка 1,3 млн штрафов за нарушение противоэпидемических мер. Соответствующая информация в пятницу, 21 мая, появилась в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на марафоне «Новое знание».

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«Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения. 1,3 млн штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 – апрель 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санитарно-эпидемический контроль в Москве выявляет нарушения с помощью мобильных приложений, камер с функцией распознавания лиц и системой цифровых пропусков.

13 мая стало известно, что пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год. Уточняется, что почти 70% нарушений зафиксировано в метрополитене, в наземном транспорте — 24%, на железнодорожном транспорте — 7%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 12 мая заявил, что соблюдение масочного режима в стране является абсолютной необходимостью. По его словам, этого требуют рекомендации медиков.

Ранее, 10 мая, президент России Владимир Путин призвал жителей страны продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Глава государства отметил, что вакцинацию уже прошли порядка 21,5 млн россиян, что является хорошим результатом.

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