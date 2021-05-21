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В Татарстане этим летом снова заработают палаточные лагеря для детей

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В Татарстане полным ходом идет подготовка к открытию летних лагерей, заявила заместитель главы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. В этом году летним учреждениям отдыха дали небольшие послабления. Всего планируется к открытию 856 пришкольных и 106 загородных лагерей, шесть — на базе санаториев, 225 летних лагерей труда и отдыха.

«Также разрешена работа палаточных лагерей. Напомню, в прошлом году данные лагеря не функционировали по причине эпидситуации. В этом году планируется открыть 35 палаточных лагерей», — сказала Авдонина.

Администрации мест отдыха сейчас пытаются получить санитарно-эпидемиологические заключения, информирует Inkazan.ru.

Роспотребнадзор частично смягчил эпидемиологические ограничения по отдыху детей в летних лагерях и разрешил заполнять организации на 75%. Также сотрудникам теперь необязательно находиться на территории лагеря всю смену. Кроме того, родители могут отправить ребенка на отдых в другой регион. Тем не менее безопасность в лагерях будет усилена, сообщили в Минпросвещения. Вводится обязательный пропускной режим, тревожная кнопка, а также осмотр территории и всех зданий не менее четырех раз в сутки.

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