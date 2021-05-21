Названа дата начала производства нового электромобиля Tesla
Компания Tesla 3 июня 2021 года начнет серийный выпуск электромобиля Model S Plaid. Эту модификацию в самой компании называют «быстрейшим серийным автомобилем». Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил глава компании Илон Маск.
Электрический седан Model S Plaid — обновленная версия автомобиля Model S.
Автомобиль получил силовую установку, пиковая мощность которой достигает 1034 л.с.
Разгон Model S Plaid от 0 до 96 км/час составляет 1,99 с. При этом запас хода новинки достигает 836 км.
29 января сообщалось, что Tesla выпустит новый спортивный электрокар Roadster в 2022 году.
Автомобиль получит три электромотора. Подобная силовая установка дебютировала на обновленных моделях ModelS и Model X.