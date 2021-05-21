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Названа дата начала производства нового электромобиля Tesla

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Компания Tesla 3 июня 2021 года начнет серийный выпуск электромобиля Model S Plaid. Эту модификацию в самой компании называют «быстрейшим серийным автомобилем». Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил глава компании Илон Маск.

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Электрический седан Model S Plaid — обновленная версия автомобиля Model S.

Автомобиль получил силовую установку, пиковая мощность которой достигает 1034 л.с.

Разгон Model S Plaid от 0 до 96 км/час составляет 1,99 с. При этом запас хода новинки достигает 836 км.

29 января сообщалось, что Tesla выпустит новый спортивный электрокар Roadster в 2022 году.

Автомобиль получит три электромотора. Подобная силовая установка дебютировала на обновленных моделях ModelS и Model X.

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