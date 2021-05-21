Байден обиделся на не рассмеявшихся над его шуткой студентов

Американский президент Джо Байден неудачно пошутил по время выступления перед студентами Академии береговой охраны США 21 мая. Молодые люди шутку не поняли, поэтому Байден назвал их скучными.

Как отмечает Forbes, выступая перед кадетами, президент США сказал следующую фразу: «Береговая охрана — это прочное ядро флота во время войны», что было попыткой процитировать известную шутку экс-президента Рональда Рейгана, которую тот произнес на встрече с кадетами береговой охраны в 1988 году.

Но на этот раз подобное высказывание не понял никто из присутствующих, оваций Байден тоже не дождался. Американскому лидеру не понравилась реакция студентов, в связи с чем они были раскритикованы.

«Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть поаплодируете», — сказал политик.

19 мая Джо Байден пошутил, что был избран в американский сенат 180 лет назад. Таким образом он решил развеселить публику, выступая в центре автопроизводителя Ford в Дирборне. 78-летний Байден пытался пошутить о своей почти 200-летней карьере и ранее — в сенате США. Так, осенью прошлого года, еще будучи кандидатом на пост главы Белого дома, во время беседы с журналистами он пошутил, что попал в американский сенат 180 лет назад.