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Байден обиделся на не рассмеявшихся над его шуткой студентов
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Байден обиделся на не рассмеявшихся над его шуткой студентов

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Американский президент Джо Байден неудачно пошутил по время выступления перед студентами Академии береговой охраны США 21 мая. Молодые люди шутку не поняли, поэтому Байден назвал их скучными.

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Как отмечает Forbes, выступая перед кадетами, президент США сказал следующую фразу: «Береговая охрана — это прочное ядро флота во время войны», что было попыткой процитировать известную шутку экс-президента Рональда Рейгана, которую тот произнес на встрече с кадетами береговой охраны в 1988 году.

Но на этот раз подобное высказывание не понял никто из присутствующих, оваций Байден тоже не дождался. Американскому лидеру не понравилась реакция студентов, в связи с чем они были раскритикованы.

«Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть поаплодируете», — сказал политик.

19 мая Джо Байден пошутил, что был избран в американский сенат 180 лет назад. Таким образом он решил развеселить публику, выступая в центре автопроизводителя Ford в Дирборне. 78-летний Байден пытался пошутить о своей почти 200-летней карьере и ранее — в сенате США. Так, осенью прошлого года, еще будучи кандидатом на пост главы Белого дома, во время беседы с журналистами он пошутил, что попал в американский сенат 180 лет назад.

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