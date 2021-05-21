Число зараженных «черной плесенью» в Индии превысило 7 тыс. человек

Число зараженных грибковым заболеванием мукормикоз («черная плесень») в Индии увеличилось до 7250 человек. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил портал Hindustan Times со ссылкой на осведомленные источники.

В стране зафиксировано по меньшей мере 219 смертей, связанных с данным заболеванием, говорится в заявлении. При этом официального подтверждения этих сведений еще не поступало.

Накануне сообщалось, что около 90 человек скончались от «черной плесени» в индийском штате Махараштра, число заболевших оценивалось в 1,5 тыс. человек.

В тот же день индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени», которое чаще всего поражает переболевших COVID-19. Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.

Как объяснил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко, заболевание распространяется не только на территории Индии, а встречается во всех странах, и Россия не исключение. Специалист предупредил, что в первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом.

В Роспотребнадзоре объясняли, что концентрация спор «черной плесени» высока в Индии из-за климатических условий: высокой температуры и влажности. Сама по себе она обычно не вызывает заболевания, однако провоцирует аллергию; как инфекция она проявляется в единичных случаях, подчеркнули эксперты.