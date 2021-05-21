Народного художника Таира Салахова похоронят в Баку

Народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова похоронят на Аллее почетного захоронения в Баку. Об этом в пятницу, 21 мая, ТАСС сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Дата похорон пока не называется.

Известно, что на первой Аллее почетного захоронения покоятся многие выдающиеся личности, известные политики, деятели культуры и искусств республики, в том числе народный артист СССР, певец и композитор Муслим Магомаев.

О смерти Таира Салахова стало известно ранее 21 мая. Советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог скончался в одной из немецких клиник в возрасте 92 лет, пишет RT. Салахов умер после продолжительной болезни, пишет агентство городских новостей «Москва».

Салахов создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, пейзажах Апшерона. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Он также участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве, пишет НСН. Кроме того, Салахов является одним из основоположников так называемого «сурового стиля» в реалистической живописи XX–XXI веков, пишет сайт 360tv.ru.