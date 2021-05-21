Депутаты рады предложили суду Киева взять на поруки Медведчука

Депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) обратились к суду в Киеве с предложением взять на поруки главу политического совета партии Виктора Медведчука, которого ранее суд поместил под домашний арест. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

«У нас в зале 26 народных депутатов, которые подписались под ходатайством. Мы сделали правильно, потому что наш коллега, народный депутат Медведчук, мы уверены, будет своевременно посещать органы следствия и будет работать со следствием так, как положено по закону», — заявил Бойко на судебном заседании по делу Медведчука.

В пятницу Киевский апелляционный суд рассматривает две жалобы на круглосуточный домашний арест Медведчука. С первой апелляцией выступила защита — адвокаты просят отменить домашний арест, со второй — обвинение. Прокуроры настаивают на содержании под стражей с возможностью внесения залога в $10,5 млн.

Печерский районный суд Киева 13 мая поместил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под домашний арест сроком до 9 июля. Генпрокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ст. 111 и 438 УК Украины).

Сам политик назвал дело против него политическим преследованием лично его, а также всей партии ОПЗЖ, выступающей за мир в Донбассе. Политик объяснил, что все выдвинутые против него обвинения — это репрессии за критику действующей власти. Кроме того, Медведчук подчеркнул, что все выдвинутые против него обвинения бездоказательны.

21 мая у здания суда произошли столкновения между националистами и сторонниками Медведчука. Отмечается, что националисты требовали ареста политика, проявляли агрессию в отношении его сторонников, что привело к драке.