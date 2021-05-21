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Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

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Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России. Об этом говорится в пятницу, 21 мая, на сайте Кремля.

В мероприятии приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также министры, главы спецслужб и ведомств.

«Обсуждались актуальные вопросы внешней и внутренней политики», — отмечается в сообщении.

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Путин также поздравил моряков Тихоокеанского флота России (ТОФ) с 290-летием основания флотилии, он пожелал им успешной службы на благо Отечества.

Кроме того, глава государства поздравил и главу Минобороны России Сергея Шойгу с 66-летием. Российский лидер пожелал Шойгу здоровья и успехов в служебной деятельности.

«Прежде чем мы начнем сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшнюю работу, хочу поздравить Сергея Кужугетовича — сегодня у него двойной праздник: и его день рождения, и день рождения Тихоокеанского флота. Правда, Тихоокеанскому флоту чуть побольше исполняется — по-моему, 290 лет, но я вас поздравляю с этим как министра обороны», — сказал Путин.

Ранее в этот день жители смогли посетить боевые корабли во Владивостоке в честь празднования 290-летия ТОФ. Отмечалось, что основные торжества пройдут 25 июля в рамках празднования Дня Военно-морского флота России.

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