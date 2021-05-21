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Голикова призвала к демонтированию санкций в сфере здравоохранения

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Вице-премьер России Татьяна Голикова во время своего выступления на Глобальном саммите по здравоохранению 21 мая заявила о необходимости ввода зеленых коридоров для товаров первой необходимости. Она призвала к демонтированию санкций.

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По словам Голиковой, в настоящее время возрастает актуальность обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения: вакцинам, медикаментам и прочим медицинским средствам.

«Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин», — сказала она.

Помимо этого, Голикова указала на то, что Россия нацелена на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения.

«Нацелены на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли ВОЗ. Будем способствовать полноценной реализации Международных медико-санитарных правил, достижению всеобщего доступа к услугам здравоохранения», — резюмировала вице-премьер РФ.

19 мая в ВОЗ выразили надежду на то, что инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в течение предстоящего лета. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что оценка ВОЗ не дает гарантии по приобретению статуса «одобрено» препарату для распространения в других странах.

В этот же день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об имеющейся достоверной информации о том, что регистрация российской вакцины «Спутник V» в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза (ЕС). Он отметил, что разбираться в причинах происходящего должны сами граждане европейских стран и правоохранительные органы.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» европейский регулятор ЕМА начал в первых числах марта. Месяцем ранее стало известно, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюз, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), однако до сих пор никакого решения не принято.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в РФ 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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