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Сильный снегопад обещают в Мурманской области

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На Мурманскую область с Финляндии смещается циклон. Он принесет в регион обильные осадки и сильный ветер. За сутки в Заполярье может выпасть от 10 до 20 мм осадков, преимущественно в виде мокрого снега.

Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на паблик «Погода в Мурманске», на северо-западе региона снегопад начнется вечером в пятницу, 21 мая. А в самом Мурманске снег ожидается к утру субботы, 22 мая. Причем быстро снег растает, этому помешают ночные заморозки и слабый «плюс».

Ранее ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первая половина июня в Москве будет относительно нежаркой. Температура воздуха придет к летним нормам только к середине месяца.

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