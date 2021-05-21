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Законность вырубки лесополосы под водопровод проверят в Оренбурге

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Прокуратура проведет проверку законности массовой вырубки зеленых насаждений в Оренбурге. На территории ведутся работы по прокладыванию новой ветки водовода.

Проект предусматривает реконструкцию водовода от насосной станции второго подъема Южно-Уральского водозабора до проспекта Гагарина. Протяженность участка превышает 2,6 км. По данным «Оренбург Водоканала», необходимость вырубки деревьев объясняется плотностью застройки и действующих подземных коммуникаций. Новый водовод проложат параллельно существующему водопроводу.

Практически полностью потребуется вырубить лесопосадку за СКК «Оренбуржье», ее площадь составляет 21,16 тыс. кв. м. Всего будут уничтожены 298 деревьев, 760 штук лесной поросли, а также произведена санитарная обрезка 11 деревьев. За вырубку «Оренбург Водоканал» выплатит в бюджет города свыше 3,9 млн рублей. Акт оценки ущерба согласован главой Южного округа Оренбурга Алексеем Палагиным. Корреспонденты «Урал56.Ру» отмечают, что заявленная лесополоса не тронута, работы ведутся в другом месте.

Прокуратура Оренбурга проверит информацию о вырубке деревьев и сделает выводы о целесообразности указанных действий.

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