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Прокуроры Белоруссии направили в суды более 600 дел по протестам

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Прокуроры Белоруссии направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 лиц по фактам их участия в массовых беспорядках. Об этом 21 мая сообщила на своем сайте Генпрокуратуры республики.

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В уголовных делах речь идет о совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок, связанных с невыполнением законных требований представителей власти. Также фигурантам вменяется в вину применение насилия и угрозы к правоохранителям, публичное оскорбления силовиков, надругательства над госсимволами Белоруссии.

Как отметили в ведомстве, 682 лица уже осуждены.

«Прокуратура продолжает работу по координации деятельности правоохранительного блока для поддержания в стране правопорядка и обеспечения безопасности граждан», — добавили в Генпрокуратуре Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

9 октября того же года Лукашенко отметил, что в стране необходимо провести выборы Всебелорусского народного собрания для работы над поправками к Конституции страны. В апреле 2021 года глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина сообщила, что референдум по поправкам в Конституцию планируют провести в январе-феврале 2022 года.

19 мая 2021 нрла глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что референдум по Конституции республики не спровоцирует новую волну протестных акций. По его словам, подобные попытки не находят поддержки среди населения страны.

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