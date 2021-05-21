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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия

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В Госдуму в пятницу, 21 мая, внесли законопроект с изменениями в Кодекс административных правонарушений по госконтролю за оборотом оружия. Это следует из базы данных нижней палаты.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия может быть увеличен с 2 месяцев до года.

«В целях повышения эффективности государственного контроля за оборотом оружия в Российской Федерации законопроектом предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года», — говорится в записке.

Согласно законопроекту, в настоящее время в соответствии с КоАП установлена ответственность лишь за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также за незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или передачу пневматического оружия.

Подчеркивается, что такая мера обеспечит неотвратимость наказания за подобные правонарушения, которые представляют повышенную степень общественной опасности, а также могут повлечь наступление более тяжких последствий.

Кроме того, нарушение правил хранения или ношения оружия, повлекшее его утрату, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тыс. рублей с его возможной конфискацией. Также предусмотрено лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с возможным лишением.

Проект закона был внесен главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и еще рядом депутатов Госдумы.

Соответствующий законопроект поступил в Госдуму 17 мая.

Новость дополняется.

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