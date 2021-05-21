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Центр спортивной борьбы появится в Ульяновске

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В Ульяновске построят центр спортивной борьбы. Об этом стало известно после встречи врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских с президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили.

Согласно плану, двухэтажный спортивный комплекс возведут в Заволжском районе. В центре будет два тренировочных зала: для спортивной борьбы и тренажерный. Там же оборудуют детскую физкультурно-игровую зону, пешеходные дорожки, включая зону для бега.

По словам главы Ульяновской областной федерации спортивной борьбы Марата Хисамова, которые приводит ulpravda.ru, вопрос по срокам строительства пока остается открытым.

Между тем Всероссийская федерация борьбы выделила для региона два комплекта оборудования, чтобы оснастить залы. Речь идет в том числе о весах, гирях с гантелями, коврах, матах, мячах, скакалках и стойках.

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