Движение в Южном Бутово полностью восстановили после возгорания автомобилей

Движение восстановили после возгорания трех автомобилей на улице Веневская в Южном Бутово. Об этом сообщили в пятницу, 21 мая, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Проезжая часть освобождена. Движение полностью восстановлено», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пятницу из-за возгорания автомобилей было полностью перекрыто движение по улице Веневская в районе дома 27, пишет «Москва 24». На парковке сгорело три машины.

20 мая сообщалось, что в Рязанской области произошло ДТП с участием лося. После удара о животное машина загорелась. Есть один пострадавший.