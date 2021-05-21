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Минздрав России оценил введение сертификатов вакцинации в ЕС

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В Минздраве России выразили надежду на освобождение пациентов от лишних проверок благодаря действию сертификатов вакцинации в Евросоюзе. Об этом в пятниц, 21 мая, заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев.

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«Мы в том числе надеемся, что использование этого сертификата европейскими странами и взаимное признание подобных документов позволит с одной стороны уберечь вакцинированных от излишних проверок, с другой стороны позволит более быстро вернуться к допандемическому уровню наших транспортных связей», — отметил Глаголев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, в России граждане могут получить сертификат вакцинации, когда им введут все дозы вакцины. Однако данный документ выдается по желанию, указал замминистра здравоохранения.

Ранее в пятницу министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сообщил, что сертификаты вакцинации будут действовать на территории всего Европейского союза (ЕС) с 1 июля, пишет «Газета.ру».

Она добавил, что с 7 июня в Испанию смогут прибывать туристы из всех стран, которые вакцинировались препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Накануне, 20 мая, Совет Евросоюза утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) о разрешении въезда на территорию стран-членов туристам, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами, получившими одобрение ЕМА или ВОЗ.

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.

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