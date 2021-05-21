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Масштабный снос аварийных домов начнут в июне в Тюмени

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Работы по масштабному сносу аварийных домов стартуют в Тюмени в июне. Речь идет о зданиях по улице Камчатской.

На данный момент власти проводят конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчика для выполнения работ. Всего потребуется снести восемь домов. Здания уже находятся под охраной, сообщает Megatyumen.ru. Снос будет производиться методом обрушения, а конструкции домов захоронят на полигоне.

В 2020 году на улице Камчатской уже снесли 17 двухэтажных деревянных домов, которые были признаны аварийными.

Всего в 2021 году планируется снести 75 аварийных домов. работы ведутся в рамках муниципальной программы «Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2021–2026 годы».

13 мая сообщалось, что более 6 млн рублей планируют направить на снос аварийных домов в поселке Уралец под Нижним Тагилом (Свердловская область). Подрядчик должен ликвидировать 14 зданий, а затем провести планировку территории.

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