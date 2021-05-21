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Проект ремонта Синих мостов в Калуге подготовят к осени 2021 года

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В Калуге к концу лета 2021 года должен быть готов проект реконструкции Синих мостов. Городская управа заключила соответствующий контракт.

Как сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов, при подготовке проекта специалисты обязательно учтут рекомендации петербургской компании Simetra, разработавшей транспортную модель Синих мостов.

Власти рассчитывают, что средняя скорость в районе мостов после реконструкции увеличится в два раза, а время задержки автомобиля сократится в 3,5 раза. Также должна снизиться аварийность.

В том случае, если проект реконструкции объекта успешно пройдет госэкспертизу, власти начнут искать исполнителя и источники финансирования. Средства могут быть выделены и из федерального бюджета, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что мосты будут реконструировать в три этапа. На первом этапе проведут ремонт на участке улицы Глаголева, примыкающем к мостам. Второй этап затронет сами Синие мосты и участок Степного проезда. На третьем этапе будет реконструирована улица Зерновая.

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