Работу ЦДМ на Лубянке приостановили на неделю из-за нарушений мер по COVID-19

Мещанский суд Москвы принял решение о приостановке работы Центрального детского магазина на Лубянке, признав организацию виновной в совершении административного правонарушения. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал АО «Лубянка-девелопмент» виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КОАП), ему назначено наказание в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток», — говорится в заявлении.

18 мая стало известно, что в связи с нарушениями мер по COVID-19 Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке в Москве. Уточняется, что были выявлены нарушения санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции, в частности недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха.

Ранее, 13 мая, Роспотребнадзор сообщил, что в период майских выходных в 13 организациях были выявлены грубые нарушения мер против COVID-19. Среди них — кальянные, салоны красоты, магазины, выставочный зал, хостел и батутный центр. Все организации были опечатаны.

Наиболее распространенными нарушениями, зафиксированными сотрудниками ведомства, стали отсутствие правильных дезинфекционных мероприятий, несоблюдение в помещениях масочного режима и норм социального дистанцирования.