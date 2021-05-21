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Путин указал на обострение с колебанием цен на продукты

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Президент России Владимир Путин объявил об обострении ситуации с ценами на социально значимые продукты. По его словам, это происходит на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом российский лидер сообщил пятницу, 21 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции.

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«У нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», — заявил президент.

Путин отметил, что в случае необходимости также оперативно стоит принимать решения и по другим видам продукции. Президент также заявил, что Россия выражает благодарность партнерам по ЕАЭС за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

В пятницу, 21 мая, проходит заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Участники встречи обсудили основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021 — 2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами, отметили в издании «Газета.ру».

В конце прошлого года президент Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен напродукты. По словам российского лидера, рост вызван экономическими причинами, но не имеетотношения к пандемии коронавируса и уровню производства.

18 мая первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить оценки рисков роста цен для населения.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал российских производителей зарабатывать за счет экспорта, но не в ущерб интересам своих покупателей в России. В Кремле, комментируя слова Мишустина, заявили, что меры, принимаемые для регулировки цен, должны иметь рыночный характер.

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