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Маск выступил за усиление диалога между США и Россией

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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе марафона «Новое Знание» в пятницу, 21 мая, заявил, что поддерживает усиление диалога между США и Россией.

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По словам Маска, принять участие в марафоне ему предложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — отметил он.

Предприниматель признался, что восхищается достижениями России и СССР в сфере ракетостроения, а также призвал людей к оптимизму и совместной работе для достижения «лучшего будущего».

Также в ходе выступления Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России. По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает страну в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей. Несколько регионов РФ, в том числе Калужская и Московская области, уже предложили Маску содействие для открытия предприятий.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

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