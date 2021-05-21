Маск выступил за усиление диалога между США и Россией

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе марафона «Новое Знание» в пятницу, 21 мая, заявил, что поддерживает усиление диалога между США и Россией.

По словам Маска, принять участие в марафоне ему предложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — отметил он.

Предприниматель признался, что восхищается достижениями России и СССР в сфере ракетостроения, а также призвал людей к оптимизму и совместной работе для достижения «лучшего будущего».

Также в ходе выступления Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России. По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает страну в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей. Несколько регионов РФ, в том числе Калужская и Московская области, уже предложили Маску содействие для открытия предприятий.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.