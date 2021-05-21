В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи в Иране. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится на сайте Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 94,5 км от города Бушир, где проживают порядка 165 тыс. человек, пишет RT. Очаг находился на глубине 10 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

19 мая землетрясение зафиксировали в юго-восточной части Тихого океана. Магнитуда составила 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 3,2 км к западу от города Вальдивия (Чили). Очаг природного явления также располагался на глубине 10 км, пишет НСН.

16 мая землетрясение магнитудой 6,1 произошло у острова Хоккайдо в Японии. Подземные толчки зафиксированы в 12:24 по местному времени (06:24 мск). Очаг землетрясения находится на глубине 60 км под водой.