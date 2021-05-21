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Акцию «Сад памяти» отменили в Тюменской области из-за пожарной обстановки

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В Тюменской области отменили массовое проведение акции «Сад памяти». Причиной стала сложная пожароопасная обстановка в регионе и действующий режим ЧС.

Высадка деревьев должна была состояться 22 мая в Тюменском лесничестве, Тахталинском лесничестве и на 28-м км Старотобольского тракта. Об этом сообщает портал «Наш город». В оперативном штабе региона напомнили, что жители Тюменской области могут участвовать в акции самостоятельно. Для участия гражданам необходимо высадить дерево на своем участке и опубликовать фотографию в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.

Деревья в рамках акции уже высажены на 100 участках в регионе. Общая площадь посадок составляет около 70 га.

Ранее сообщалось, что в Калужской области высадили около 8 тыс. елей в память о партизанах Дзержинского района. В подполье действовали три отряда общей численностью 167 человек. Они действовали в период с 9 октября по 30 декабря 1941 года, когда район оккупировали немецкие захватчики.

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