Новоселов назвал фаворита боя Кудряшов — Романов

Самбист и боец ММА Максим Новоселов заявил, что его фаворитом в боксерском поединке Кудряшов — Романов станет Дмитрий Кудряшов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 21 мая.

«Я буду смотреть этот бой. Я буду болеть за Кудряшова. Он позиционируется как Кувалда ведь. Он бескомпромиссно будет биться. Я думаю, он победит», — отметил спортсмен.

Новоселов добавил, что Евгения Романова лично он не знает, но считает его сильным боксером. Однако точных прогнозов относительно количества раундов эксперт давать не стал, добавив, что бой будет непредсказуемым.

«Думаю, что три или четыре раунда точно продержатся. А там дальше уже посмотрим», — отметил он.

Кроме того, Новоселов положительно оценил создание новой весовой категории, которая позволяет избежать большого перевеса между соперниками.

Накануне президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев заявил, что предстоящий бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова станет поединком опытного профессионала с очень хорошим любителем. По его словам, Кудряшова он знает хорошо и наблюдает за его карьерой. Романов для него — «крепкий любитель». При этом, как признался Гаджиев, именно в Романове он видит фаворита боя, но и у Кудряшова есть шансы на победу.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.