Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центральный аппарат СК расследует гибель рабочих на очистных сооружениях
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
Общество
Движение в Южном Бутово полностью восстановили после возгорания автомобилей
Наука
Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО над Калифорнией
Общество
Работу ЦДМ на Лубянке приостановили на неделю из-за нарушений мер по COVID-19
Мир
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Общество
Попова призвала россиян вакцинироваться от COVID-19 до лета
Мир
Не менее 25 человек были ранены в ходе беспорядков у мечети в Иерусалиме
Происшествия
Нетрезвый подросток насмерть сбил пожилую женщину в Тульской области
Сюжет:

Попова заверила в защите российских вакцин от всех штаммов COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что эффективность российских вакцин от коронавируса была проверена на всех штаммах COVID-19, препараты защищают от каждого из них.

Многорукий вирус: у индийского штамма оказалось еще больше мутаций
Новый вариант возбудителя COVID-19 быстрее распространяется и может частично ускользать от иммунитета

«От всех вариантов вируса, сегодня российские вакцины защищают, мы проверяем это очень тщательно, это проверяет «Вектор». Сегодня все варианты проверены», — сказала глава ведомства в эфире канала «Россия 24».

18 мая Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. В качестве подтверждения этого мнения она привела события 2020 года, когда вакцинацию от гриппа прошли 60% населения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. В то же время она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация граждан от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021