Попова заверила в защите российских вакцин от всех штаммов COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что эффективность российских вакцин от коронавируса была проверена на всех штаммах COVID-19, препараты защищают от каждого из них.

«От всех вариантов вируса, сегодня российские вакцины защищают, мы проверяем это очень тщательно, это проверяет «Вектор». Сегодня все варианты проверены», — сказала глава ведомства в эфире канала «Россия 24».

18 мая Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. В качестве подтверждения этого мнения она привела события 2020 года, когда вакцинацию от гриппа прошли 60% населения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. В то же время она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация граждан от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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