Теплоходы в Большеречье запустят в Омской области

С 22 мая в Омской области стартует теплоход в Большеречье. Речной транспорт будет отправляться из Омска дважды в неделю.

По данным правительства Омской области, на маршруте будет задействован скоростной теплоход «Заря» вместимостью 45 человек. Путь из Воскресенского сквера в Омске до Большеречья будет занимать 6 часов 10 минут, в обратном направлении — 7 часов 10 минут. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Расстояние до Большеречья составляет 231,5 км.

Отправления из Омска будут производиться по вторникам и субботам, в обратном направлении — по средам и воскресеньям. По предварительным данным, полная стоимость проезда составит 463 рубля. На маршруте предусмотрены промежуточные остановки в Красноярке, Новопокровке и Старомалиновке.

13 мая сообщалось о начале навигационного туристического сезона в Калуге. До конца сезона речные прогулки посетят около 18 тыс. человек.