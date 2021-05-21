Количество участников винного фестиваля под Ялтой ограничат

Правительство Крыма разрешило провести винный фестиваль WineparkFest в селе Оползневое под Ялтой. Но количество участников будет ограничено. Соответствующие изменения внесли в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на документ, фестиваль, посвященный началу винодельческого сезона, пройдет в период с 22 по 23 мая на территории Винного парка в Ялте. Общее количество участников — не более 1 тыс. человек. Это будет первый столь масштабный фестиваль на территории этого парка.

В программе мероприятия — исторический экскурс по этапам становления российского виноделия. Кроме того, винные эксперты проведут лекции и мастер-класс, состоится дегустация вин, запланированы фудкорты, театрализованные постановки и живая музыка.

2 мая в Крыму стартовало пятидневное ралли «Нахимов» с участием десятков раритетных автомобилей. Оно прошло по всем крупным городам полуострова, и стало своего рода стартом автотуристического сезона на полуострове.