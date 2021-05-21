Попова призвала россиян вакцинироваться от COVID-19 до лета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса до начала летнего сезона.

Попова подчеркнула, что гражданам доступны пункты вакцинации, которые работают ежедневно.

«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно <...> Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Глава подчеркнула, что предстоящие поездки и летние отпуска должны быть для россиян безопасными.

Ранее Анна Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. В качестве подтверждения этого мнения глава ведомства привела события 2020 года, когда вакцинацию от гриппа прошло 60% населения.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что иммунизация 60% населения позволит достичь существенного продвижения в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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