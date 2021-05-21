После почти непрерывного роста в апреле – начале мая за последние несколько торговых сессий глобальные рынки неоднократно тряхнуло. И было для этого несколько поводов.

Так, S&P после достижения во время сессии 7 мая рекордных 4238 б.п. в среду 12 мая обвалился на 1,64%, до 4063 б.п. Причиной стали данные по инфляции в США, которые усилили подозрения о перспективах ужесточения денежно-кредитной политики. На этой неделе падение продолжилось. На торговой сессии в среду индекс S&P с открытия терял более 1,3%, но затем отыграл значительную часть падения, закрывшись с минусом на 0,29%. На торгах в четверг, видимо, весь негатив был отыгран и индекс прибавил 1,06%. Всего снижение индекса S&P с 7 по 20 мая составило 1,9%.

На этот раз негативно сказался протокол заседания комитета по открытым рынкам (FOMC). Некоторые члены комитета заявили, что рассматривают возможность сокращения программы выкупа облигаций. Показатели инфляции и признаки нехватки рабочей силы усилили опасения и взволновали фондовые рынки, несмотря на заверения чиновников ФРС, что инфляционный рост цен будет временным. На этом фоне валюта США укрепилась в среду до 90,19 по индексу доллара (DX), прервав четырехдневную полосу снижения, и отскочила от многомесячного минимума. Но в четверг вернулась к уровням около 89,75. Укрепление доллара и публикация данных по запасам черного золота отраслевого отчета Американского института нефти (API) ударили по нефтяным котировкам. Brent во вторник пыталась закрепиться выше $70 за баррель, но выход данных привел к снижению цен, в результате сессия во вторник завершилась снижением, в среду котировки упали до 65,30, а на следующий день продолжили снижение, показав в ходе торгов минимум — 64,80 долл./барр.

В среду Управление энергетической информации (EIA) добавило негатива, сообщив свои данные о запасах нефти, которые выросли на 1,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 мая. Американский сорт WTI опустился в этот день до $63,36 за баррель. Надо отметить, что нефть стала снижаться еще до опубликования данных по запасам. Поводом стали слухи о продвижении в переговорах между Ираном и США по заключению новой ядерной сделки. Разумеется, до ее заключения еще далеко, но все понимают, что это позволит Ирану вернуться на мировой рынок нефти с 500 тыс. баррелей в день.

Российские площадки в отсутствие значимых новостей с политического поля торговались в основном нейтрально. За неделю с 13 по 18 мая индекс РТС (IRTS) прибавил 0,3%, а индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,2%. Курс рубля не отреагировал на снижение нефтяных котировок и за неделю укрепился на 1,18%. В среду индексы упали на негативных новостях с глобальных рынков, падение индекса Мосбиржи (IMOEX) составило 1,44%, РТС (IRTS) упал на 1,77%. В четверг рынок пытался скорректироваться, но в результате изменение индекса Мосбиржи (IMOEX) было минимальным — рост на 2 б.п., до 3636,16 б.п.

На крипторынке тоже всё было неспокойно. После рекордных $64 895 за монету во время торгов 14 апреля биткоин (BTC) падает на 17%, до $46,2 тыс. на сообщении Илона Маска о прекращении приема биткоина (BTC) в оплату за автомобили Tesla. Затем последовали распродажи розничными и рядом институциональных инвесторов.

Илон Маск снова подлил масла в огонь, сообщив в Twitter, что Tesla может продать или уже продала свои инвестиции в криптовалюту. Но еще сильнее биткоин ненадолго упал до самого низкого уровня с января в среду после решения Китая запретить финансовым и платежным учреждениям предоставлять услуги в цифровой валюте.

Китай оказался второй страной после Турции, которая запретила криптовалюту до времен, пока не будет разработано законодательство. Когда оно будет разработано, неизвестно, но Китай — лидер по количеству майнеров. Поэтому подобные меры в КНР могут серьезно ударить по всему крипторынку.

Смысл этих решений простой: Пекин хочет свою нормальную государственную криптовалюту. И этот криптоюань у него уже де-факто есть (проведено даже пробное внедрение). Дальше осталось только запретить обычную крипту так, чтобы никто особо не обиделся. Движение в отношении регулирования, а может, и запрета криптовалют, скорее всего, только начинается и будет продолжено.

В России Центробанк, по-видимому, тоже решительно настроен на разработку и внедрение госкрипты. В среду максимальное падение биткоина было на 30%, до $30 066, потом, правда, начался отскок, и в четверг монета поднялась в цене выше $40 000. Учитывая, что из десяти крупнейших по капитализации криптовалют восемь обвалились от 4 до 28%, можно предположить, что негативная реакция инвесторов на крипторынке одним днем не кончится, а дальше будет видно. Слово будет за регуляторами.

Но есть и позитивные моменты. Одна из ведущих компаний в области блокчейн-анализа — Chainalysis — подсчитала, что после падения инвесторы вложили порядка $400 млрд в приобретение биткоина по текущим ценам. За последние трое суток на биржи поступило в продажу около 412 тыс. биткоинов (BTC). И это ниже, чем 13 марта 2020 года, когда было продано столько же монет всего за сутки. По мнению аналитиков, текущее падение в разы слабее, чем в марте 2020 года. Просадка биткоина соблазнит крупных инвесторов увеличить резервы в криптовалюте, а не поддаться панике. Это, по мнению Chainalysis, означает, что у инвесторов есть серьезные стимулы не продавать криптовалюту, а продолжать инвестировать в новые направления на рынке. Торги 21 мая этому подтверждение — биткоин (BTC) подрос выше $42 тыс.

Автор — независимый финансовый эксперт

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