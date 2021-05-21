Исторический фестиваль эпох состоится в Липецкой области

Межрегиональный исторический фестиваль эпох «Серболов стан» проведут в Липецкой области. Реконструкторы воссоздадут атмосферу разных периодов с древних времен до настоящего времени.

Мероприятие состоится в селе Ломигоры 29 мая. Участники шести клубов реконструкторов обустроят интерактивные локации, в которых покажут ратное искусство и быт воинов разных веков. Об этом сообщает GOROD48.

На фестивале пройдет торжественный митинг с возложением цветов к памятникам мемориального комплекса, посвященный героям Великой Отечественной войны. Также участники фестиваля отправятся на экскурсию по высоте 194,0 «Огурец».

Гостей фестиваля ожидают выступления победителей творческого конкурса «Голоса эпох» и гала-концерт. Также на фестивале организуют аттракционы и тематические мастер-классы. На исторической кухне будут представлены блюда разных эпох.