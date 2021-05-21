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Еще 200 млн рублей выделят на строительство переезда в Красноярске

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В Красноярске в этом году стартует второй этап строительства переезда через Северное шоссе в Солонцах-2. На продолжение работ выделят 200 млн рублей.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, подрядчика на строительство уже определили. Он должен зайти на объект в ближайшее время.

В рамках контракта организации предстоит продолжить возведение переезда, а также благоустроить прилегающую территорию. Стоимость работ оценивается почти в 205 млн рублей.

Новая дорога должна связать район Солонцы-2 с основной частью Красноярска. Строительство началось в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в течение 2021 года в Красноярске построят две дороги к детским садам. Так, первая проезжая часть будет пролегать к новому детсаду по улице Мате Залки. Работы уже начались. Вторая дорога появится у детсада в микрорайоне «Тихие Зори».

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