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Жару до +37 градусов спрогнозировали в Оренбуржье в выходные

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Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Оренбургской области. Температура воздуха местами поднимется до +37 градусов.

В ночь на 22 мая в регионе ожидается переменная облачность. В западных районах возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +12...+17 градусов. В дневные часы потеплеет до +29...+34 градусов, а ветер усилится до 17 м/с. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

23 мая ночью сохранится сильных ветер в западных районах. В ночные часы ожидается температура +14...+19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов.

Ранее МЧС выпустило предупреждение о сильной жаре в Сочи. Воздух на черноморском побережье прогреется до +37 градусов. Спасатели призывают граждан избегать воздействия высокой температуры, носить светлую одежду и головные уборы.

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