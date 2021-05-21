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В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Хакасии из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг, 20 мая.

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Режим ЧС начал действовать с 23:00 четверга, 20 мая, на всей территории республики. Соответствующее постановление в тот же день подписал глава Хакасии Валентин Коновалов, пишет сайт 360tv.ru.

К паводкам привели обильные осадки, а также таяние снега в горах. Из-за этого повысился уровень воды в реке Абакан и других. В результате подтопленными оказались Абаз, Аскизский, Бейский и Таштыпский районы, угроза ухудшения ситуации фиксируется и в соседских районах, пишет НСН.

По данным телеканала «Звезда», в Абакане военные экстренно укрепляют дамбы, чтобы не допустить подтопления города. Как пишет сайт kp.ru, в реке Абакан за последние сутки уровень воды снизился до 564 см (максимальный был 614 см), но все еще остается критическим.

Для жителей республики развернули пункты временного размещения, пишет RT. Подтопленными остаются порядка двухсот приусадебных участков, несколько сотен дачных участков и около сотни домов.

Ранее 21 мая сообщалось, что режим ЧС ввели в селе на юге Хабаровского края в связи с паводком. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни возможно подтопление низких мест в поймах Хора, Кии, Подхоренка и Уссури. В зону риска попадают населенные пункты Гродеково, Переяславка, Кондратьевка, Могилевка и Марусино.

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