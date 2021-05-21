ЕАЭС обсудит цены и тарифы на газ на общем рынке во II полугодии

Президенты стран ЕАЭС в пятницу, 21 мая, в закрытом формате обсудили тему создания общего рынка газа, решив вернуться к данному вопросу на следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета во второй половине года. Об этом рассказал вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

По его словам, для проработки данного вопроса необходимо дополнительное время.

«По предложению нашего президента, его поддержали все главы государств, что времени на предметную отработку на экспертном уровне, на уровне правительств недостаточно. Поэтому условились так, что предметно по этим ключевым развязкам эксперты выработают соответствующие подходы. Конечно же, с активным участием Евразийской экономической комиссии», — цитирует агентство «Белта» Петришенко.

Он отметил, что на следующем заседании, запланированном на вторую половину текущего года, будут представлены подходы и предложения для предметного обсуждения проекта на уровне глав государств.

«Эта тема была одной из важнейших в закрытом формате», — подчеркнул вице-премьер.

Также по предложению Белоруссии в рамках ЕАЭС запланирована разработка мер по противодействию санкционной политике, указал Петришенко.

«Вы знаете, что белорусская сторона последовательно, начиная с 2011 года, вносила предложения, что коль мы союз, то должны гибко и, самое главное, эффективно реагировать на те вызовы, которые есть извне. В первую очередь — так называемое санкционное противостояние. И в этой части соответствующий инструментарий должен быть выработан в рамках Евразийского экономического союза», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что Коллегии Евразийской экономической комиссии, в соответствии с инициативой президента Белоруссии Александра Лукашенко, поручено проанализировать ситуацию и подготовить соответствующий комплекс мер и предложений, которые будут представлены в установленном порядке для рассмотрения на уровне глав государств.

«Там будет определяться, как использовать этот инструментарий», — добавил Петришенко.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин намерен обсудить на заседании ВЕЭС борьбу с COVID-19 и вопросы интеграции. Подчеркивалось, что речь идет об обсуждении основных направления развития евразийской экономической интеграции на 2021–2022 годы, а также вопросов торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕврАзЭС.

Кроме того, в ходе заседания возможно принятие решений, направленных на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что в ЕАЭС еще не достигнут достаточный уровень интеграции для введения единого тарифа на транспортировку газа. По его словам, для единого тарифа необходим единый рынок «с единым бюджетом и единой системой налогообложения», которого пока в объединении нет.

В апреле того же года президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на нерешенные проблемы в сфере энергетики и цен на энергоресурсы в рамках ЕАЭС. По его словам, во время кризиса из-за коронавируса стороны не вышли на общие энергетические рынки, это касается цен и расчетов за природный газ.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что обсуждение тарифообразования рынка газа уже говорит о том, что ЕАЭС готов выйти на более высокий уровень интеграции.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, которая функционирует с 1 января 2015 года. Участниками союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.