Джонсон выразил обеспокоенность результатами расследования Би-би-си о принцессе Диане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность результатами расследования телеканала Би-би-си по поводу интервью 1995 года с принцессой Дианой, а также поведением телекомпании в последующие после интервью годы. Об этом премьер-министр сообщил в пятницу, 21 мая.

«Разумеется, я обеспокоен выводами, содержащимися в докладе лорда Дайсона. Я только могу представить себе, что чувствуют члены королевской семьи, и очень надеюсь, что Би-би-си предпримет все возможные шаги для того, чтобы подобное больше никогда не повторялось», — процитировали его в DailyMail.

Отмечается, что в конце прошлого года младший брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер рассказал, что журналист Би-би-си Мартин Башир, который взял интервью у принцессы в 1995 году, уговорил Диану на участие в программе обманным путем. Он представил Спенсеру банковские выписки якобы доказывающие, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы наняты для слежки за ней. Выписки оказались поддельными.

Однако, согласно результатам расследования Би-би-си, журналист действовал необдуманно, а не с целью злого умысла. При этом бывший судья Верховного суда Джон Дайсон 20 мая текущего года опубликовал результаты расследования, согласно которым, Башир добился интервью обманным путем, а телекомпания покрывала его поступок.

В июле прошлого года британское СМИ составило рейтинг самых красивых королевских особ всех времен. Принцесса Диана заняла первое место в рейтинге.

В конце июня сообщалось, что пользователи Сети оказались недовольны выбором американской актрисы Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы. Именно ее выбрал на главную роль в своем фильме «Спенсер» чилийский режиссер Пабло Ларраин.

Принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже в ночь на 31 августа 1997 года. Вместе с ней в автомобиле находились кинопродюсер Доди аль-Файед и телохранитель.

Причиной трагедии названо неосторожное ведение машины водителем, а также противозаконные действия журналистов, преследовавших автомобиль. Согласно другой популярной конспирологической версии, автокатастрофа могла быть спланированным убийством, организованным в том числе британской королевской семьей.