Проекты студентов используют при реставрации храма в Печорах

В итоговом проекте реставрации храма Николы Вратаря (Ратного) в Печорах Псковской области могут использовать предложения студентов и молодых специалистов. Работы были выполнены в рамках научно-образовательного проекта «Псковская архитектурная школа».

По словам замдиректора — начальника службы управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», действительного члена ИКОМОС Марии Лисенковой, храм Николы Вратаря выбрали для изысканий неслучайно: сейчас на объекте ведутся научно-проектные работы по реставрации. Специалисты АНО «Возрождение» курировали работы студентов архитектурной школы.

Гендиректор организации Денис Василенко, в свою очередь, отметил, что ребятам удалось выполнить работы в сжатые сроки. То, как они подошли к проекту, изучая архивы и общаясь с пользователями, очень значимо. Главное, что они придерживались аутентичности памятника, поскольку очень важно сохранить древности и передавать их будущим поколениям, цитирует эксперта Псковская лента новостей.