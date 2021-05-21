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В Киеве начались столкновения националистов и сторонников Медведчука

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У здания Киевского апелляционного суда начались столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает «Страна.ua».

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По данным издания, у суда собралось несколько десятков националистов из организации «Национальный корпус». Они начали провоцировать активистов ОПЗЖ, которые пришли поддержать политика. Отмечается, что радикалы принесли транспаранты, на которых написаны оскорбления в адрес пророссийских сил и самого депутата, они жгли файеры и дымовые шашки, что привело к драке сторон.

Участники потасовки наносили удары друг другу и толкались, в ситуацию вмешались силовики, разделив «противников» живым щитом, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день Медведчук прибыл на рассмотрение апелляции по избранию ему меры пресечения. По его словам, дело о госизмене является политическим преследованием лично его и партии. Он добавил, что все выдвинутые против него обвинения — это репрессии за критику действующей власти.

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобы защиты и обвинения. Адвокаты Медведчука просят отменить круглосуточный домашний арест политика, а прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога более чем в $10 млн.

13 мая Печерский районный суд Киева поместил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под домашний арест сроком до 9 июля. Генпрокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ст. 111 и 438 УК Украины).

В свою очередь, в Кремле отметили, что следят за ходом дела Медведчука, но не собираются в него вмешиваться.

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