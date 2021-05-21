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Акция «Кардиологический диктант» состоялась в Рязани

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Рязанцы написали «Кардиологический диктант». Акция прошла 20 мая, сообщает региональное правительство. Мероприятие направлено на привлечение внимания населения к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

До 1 июня включительно желающие могут пройти онлайн-тест и ответить на 24 вопроса, передает 62INFO.ru. 20 мая старт акции был дан в офлайн-формате. Диктант прошел на трех площадках: в библиотеке имени Горького, Центральной библиотеке имени Есенина и в РязГМУ имени Павлова. Выполнить задание необходимо было за 40 минут. После этого специалисты кардиологического и терапевтического профилей пояснили основные ошибки.

В апреле врачи Рязанской областной клинической больницы спасли мужчину, у которого в позвоночнике была спица. Инородный предмет прошел через грудной отдел позвоночника, проткнув спинной мозг. Из-за этого у пациента онемели ноги. Как выяснилось, спицу поставили врачи другой клиники, чтобы скрепить сломанную ключицу. По неизвестным причинам она сломалась и оказалась в позвоночнике.

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