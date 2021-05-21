Продажу алкоголя ограничат в Астраханской области в выходные

В субботу, 22 мая, в Астраханской области ограничат продажу алкоголя. В регионе пройдут последние звонки для выпускников школ.

Министерство экономического развития области рекомендовало предпринимателям и руководителям объектов торговли принять меры, чтобы не допустить нарушения. Запрет на продажу алкоголя не распространяется на оказание услуг общественного питания. Об этом сообщает «Астрахань 24».

За нарушение запрета торговли должностным лицам грозят штрафы до 40 тыс. рублей, для юридических лиц штрафы составляют до 300 тыс. рублей. В министерстве напомнили, что административное наказание также предусмотрено за продажу алкоголя несовершеннолетним — до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее о запрете на продажу алкоголя 22 мая сообщили власти Ростова-на-Дону.