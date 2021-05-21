Нетрезвый подросток насмерть сбил пожилую женщину в Тульской области

Несовершеннолетний водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пожилую женщину в Тульской области. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Как отмечают следователи, 17-летний водитель управлял легковым автомобилем ВАЗ-2105, в салоне которого находились еще двое несовершеннолетних. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другим транспортным средством. Затем легковушку отбросило на обочину, она наехала на 63-летнюю женщину, отчего она скончалась на месте. Нарушитель скрылся с места ДТП.

Позднее автомобиль подростка был обнаружен без регистрационных номерных знаков.

На место направились сотрудники Богородицкого межрайонного следственного отдела СК по Тульской области. Они осматривают место происшествия, допрашивают участников аварии и устанавливают подробности случившегося.

В рамках расследования дела правоохранители оценят действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших совершеннолетия. Ход следственных действий контролирует глава тульского управления СК Владимир Усов.

18 мая в Москве 17-летний подросток сбил четырех пешеходов. По словам очевидцев и пострадавших, несовершеннолетний водитель занимался дрифтом.