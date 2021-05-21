Лавров сравнил действия стран Балтики и США с поведением дворовых хулиганов

Антироссийская позиция, которую занимают республики Прибалтики и США, схоже с поведением хулиганов. Об этом 21 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе просветительского марафона «Новое знание».

По его словам, когда НАТО расширялось за счет включения в альянс новых членов из числа прибалтийских стран, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается. В ответ звучали слова, что после «оккупации» СССР и «угнетения» у государств Балтии сформировались фобии.

«Кто и как их угнетал?» — задался вопросом глава российской дипломатии — Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали — «вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий и у вас на границах будет спокойно», — рассказал Лавров.

По его словам, этого не произошло, а в НАТО и ЕС наблюдается в настоящее время «русофобское меньшинство», лидером которого остаются Литва, Латвия и Эстония, требующие новых наказаний России.

«Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него как рыбы-прилипалы у акулы», — рассказал Лавров.

По его словам, когда к новому мальчику, вышедшему во двор гулять, подбегали «рыбы-прилипалы» и просили денег, при отрицательном ответе «выходил главный пацан».

Как добавил министр, гопники не исчезли, они остаются частью жизни.

«Наша цель главная не миролюбие и не договор, а главное — обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор — это инструмент, и он может быть только равноправным», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что Россия всегда выступает за мир, но никому «не подставляла вторую щеку».

Ранее в этот день глава российского МИДа сказал о готовности России дружить с Западом, но только с чувством собственного достоинства. Он назвал благополучие россиян главной целью внешней политики РФ. Москва не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции, подчеркнул министр.

Российский марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Мероприятие посвящено различным направлениям: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. 21 мая в нем принял участие американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он рассказал, какие изменения ждут мир через 50 лет, а также высказался о достижениях ССР и рассказал о скором появлении Tesla в РФ.